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В Ишимбае пожар в доме унес две жизни

В Ишимбае пожар в доме унес две жизни

20:33, 16 янв 2023

В Ишимбае сегодня, 16 января, случился пожар, унесший две жизни. Первые подробности с места трагедии сообщили в МЧС Башкирии.

Огонь вспыхнул в жилом доме на улице Нефтепроводная. Спасатели потушили пожар, однако обнаружили тела двух погибших. Первой жертвой стихии стал мужчина 1960 года рождения. Его нашли в комнате. Позднее, в 19:41, уже в ходе разбора места инцидента был обнаружен еще один погибший, пол и личность которого не установлены.



На месте пожара продолжают работать правоохранители и дознаватель МЧС. Они выясняют, что стало причиной пожара.

Ранее сообщалось о том, что в Ишимбае от рук работников салона красоты «Бьюти Стар» пострадали несколько женщин. Клиенткам проводили процедуры на новом лазере CO2.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: МЧС по РБ
Теги: Ишимбай Ишимбайский район происшествия пожар смерть
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