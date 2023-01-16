В Ишимбае пожар в доме унес две жизни

20:33, 16 янв 2023

В Ишимбае сегодня, 16 января, случился пожар, унесший две жизни. Первые подробности с места трагедии сообщили в МЧС Башкирии.



Огонь вспыхнул в жилом доме на улице Нефтепроводная. Спасатели потушили пожар, однако обнаружили тела двух погибших. Первой жертвой стихии стал мужчина 1960 года рождения. Его нашли в комнате. Позднее, в 19:41, уже в ходе разбора места инцидента был обнаружен еще один погибший, пол и личность которого не установлены.







На месте пожара продолжают работать правоохранители и дознаватель МЧС. Они выясняют, что стало причиной пожара.



Ранее сообщалось о том, что в Ишимбае от рук работников салона красоты «Бьюти Стар» пострадали несколько женщин. Клиенткам проводили процедуры на новом лазере CO2.

Читайте также: В Кушнаренковском районе Башкирии на пепелище нашли тело мужчины

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: МЧС по РБ