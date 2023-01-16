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В Иглинском районе Башкирии соседская собака чуть не загрызла 10-летнюю девочку

В Иглинском районе Башкирии соседская собака чуть не загрызла 10-летнюю девочку

20:37, 16 янв 2023

В Иглинском районе Башкирии соседская собака чуть не загрызла 10-летнюю девочку. Об этом в социальных сетях рассказала местная жительница.



На опубликованной видеозаписи женщина запечатлела свою дочку, лицо которой полностью измазано кровью. Также на кадрах видно, что у несовершеннолетней зияет глубокая рана от укуса животного.

Как сообщила пресс-служба регионального Следственного комитета, инцидент случился в селе Тавтиманово. Пострадавшая девочка была во дворе частного дома своей подруги. В какой-то момент на нее напала собака, которая гуляла, будучи непривязанной и без намордника. Пресс-служба республиканского МВД рассказала, подростка с укусами доставили в центральную районную больницу.


По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». Следователя предстоит допросить пострадавшую девочку, ее родителей, владельцев собаки и других очевидцев, а также провести в отношении несовершеннолетней судебно-медицинскую экспертизу.

– В ходе расследования действиям владельцев собаки будет дана правовая оценка, – сообщает СК.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: Иглинский район происшествия
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