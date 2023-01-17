В Уфе неадекват жестоко избил подростка и скрылся

10:30, 17 янв 2023

Нападение на подростка произошло в столице Башкирии. Как сообщает Mash Batash, инцидент случился на «Юношеской библиотеке».



На остановке стояла компания подростков, которая чем-то не понравилась горожанину, вышедшему из автобуса. Уфимец растолкал толпу и ушел, однако позже вернулся, но не с пустыми руками, а с металлическим рекламным щитом. Мужчина принялся избивать одного из подростков, после чего скрылся в местной пивнушке.







Ребенку тем временем помогли друзья и прохожие. Врачи диагностировали у мальчика перелом носа, челюсти и костей глазниц.



МВД объявило нападавшего в розыск, родители пострадавшего написали заявление в полицию. По предварительным данным, подозреваемый скрылся на отечественном ВАЗ 2114 серебристого цвета.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram