Житель Белорецка из ревности избил и задушил подругу лямкой от сумки

11:23, 17 янв 2023

В башкирском городе Белорецке 30-летний местный житель из ревности избил и задушил подругу. Мужчине вынесли приговор по уголовному делу об убийстве. Об этом сообщил местный суд.







Как рассказали в инстанции, между пьяными подсудимым и его знакомой возникла ссора на почве ревности. Во время конфликта мужчина толкнул подругу на землю и не менее трех раз ударил ее рукой по голове. После этого он придавил потерпевшую коленом и задушил ее лямкой от сумки. Смерть женщины наступила от асфиксии на месте происшествия.



Мужчину признали виновным и приговорили к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима. Осужденный и его адвокат намерены оспорить это решение в Верховном суде Башкирии.

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