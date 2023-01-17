Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

Житель Белорецка из ревности избил и задушил подругу лямкой от сумки

Житель Белорецка из ревности избил и задушил подругу лямкой от сумки

11:23, 17 янв 2023

В башкирском городе Белорецке 30-летний местный житель из ревности избил и задушил подругу. Мужчине вынесли приговор по уголовному делу об убийстве. Об этом сообщил местный суд.



Как рассказали в инстанции, между пьяными подсудимым и его знакомой возникла ссора на почве ревности. Во время конфликта мужчина толкнул подругу на землю и не менее трех раз ударил ее рукой по голове. После этого он придавил потерпевшую коленом и задушил ее лямкой от сумки. Смерть женщины наступила от асфиксии на месте происшествия.

Мужчину признали виновным и приговорили к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима. Осужденный и его адвокат намерены оспорить это решение в Верховном суде Башкирии.

Читайте также:

В Белорецком районе Башкирии два охотника пропали в лесу
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: Белорецк Белорецкий район происшествия убийство смерть суд
Читайте также

В Белорецке осудили мужчину, который из ревности до смерти забил мать шестерых детей
Человек и закон в Башкирии
В Белорецке осудили мужчину, который из ревности до смерти забил мать шестерых детей
В Бирском районе Башкирии ревнивец несколько раз ударил свою жену головой о пол
Человек и закон в Башкирии
В Бирском районе Башкирии ревнивец несколько раз ударил свою жену головой о пол
Житель Башкирии зарезал подругу, а затем вложил нож ей в руку
Человек и закон в Башкирии
Житель Башкирии зарезал подругу, а затем вложил нож ей в руку
В Башкирии осудят мужчину, который из ревности зарезал свою подругу
Человек и закон в Башкирии
В Башкирии осудят мужчину, который из ревности зарезал свою подругу


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: