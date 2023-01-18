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В Уфе в аварии с легковушкой и трактором пострадала 45-летняя женщина

В Уфе в аварии с легковушкой и трактором пострадала 45-летняя женщина

09:29, 18 янв 2023

ДТП произошло в Калининском районе Уфы накануне во второй половине дня, сообщил начальник ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов.

48-летний уфимец на отечественной «четырнадцатой» врезался в попутный трактор «Беларус» под управлением 49-летнего жителя Иглинского района.

В итоге 45-летней пассажирке ВАЗа пришлось обратиться в травмпункт. После оказания помощи ее отпустили домой.



Подробности аварии выясняются, полиция продолжает разбирательства.

По данным ГИБДД за последние сутки на дорогах республики произошли 8 аварий, в которых пострадали 10 человек.

Ранее сообщалось о том, что под Уфой 70-летний водитель Toyota Corolla отправил в больницу 2 человек

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Источник: proural.info
Фото: ГИБДД по Башкирии
Теги: Уфа происшествия Уфа авария в Уфе
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