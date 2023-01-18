Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В Бижбулякском районе Башкирии пожар унес жизнь 80-летней бабушки

В Бижбулякском районе Башкирии пожар унес жизнь 80-летней бабушки

09:42, 18 янв 2023

Пожар с трагическим исходом произошел этой ночью, 18 января, в селе Базлык Бижбулякского района республики. Огонь охватил бревенчатый дом на улице Центральной.

Как сообщили в МЧС, на ликвидацию горения ушло примерно полчаса. В объятом пламенем жилище находилась 80-летняя хозяйка. Спасатели вынесли пенсионерку на улицу и передали врачам, медики диагностировали у нее ожоги 45% тела.



Пострадавшую в шоковом состоянии увезли в реанимацию, врачи отчаянно боролись за ее жизнь, однако вскоре пожилая женщина скончалась.

Причины пожара на данный момент не выяснены. В обстоятельствах трагедии разбирается дознаватель МЧС.

Читайте также:

В Туймазинском районе Башкирии в пожаре погиб 62-летний мужчина
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: proural.info
Фото: МЧС по РБ
Теги: Бижбулякский район происшествия пожар смерть Базлык
Читайте также

В Бирском районе Башкирии при пожаре погибла женщина
Происшествия в Башкирии
В Бирском районе Башкирии при пожаре погибла женщина
В Кармаскалинском районе в пожаре погиб мужчина
Происшествия в Башкирии
В Кармаскалинском районе в пожаре погиб мужчина
Пожар в Учалинском районе: в огне погибла пожилая женщина, в больницу попал мужчина
Происшествия в Башкирии
Пожар в Учалинском районе: в огне погибла пожилая женщина, в больницу попал мужчина
В Салавате произошел пожар в одной из квартир, погибла женщина
Происшествия в Башкирии
В Салавате произошел пожар в одной из квартир, погибла женщина


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: