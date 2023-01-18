В Бижбулякском районе Башкирии пожар унес жизнь 80-летней бабушки
09:42, 18 янв 2023
Пожар с трагическим исходом произошел этой ночью, 18 января, в селе Базлык Бижбулякского района республики. Огонь охватил бревенчатый дом на улице Центральной.
Как сообщили в МЧС, на ликвидацию горения ушло примерно полчаса. В объятом пламенем жилище находилась 80-летняя хозяйка. Спасатели вынесли пенсионерку на улицу и передали врачам, медики диагностировали у нее ожоги 45% тела.
Пострадавшую в шоковом состоянии увезли в реанимацию, врачи отчаянно боролись за ее жизнь, однако вскоре пожилая женщина скончалась.
Причины пожара на данный момент не выяснены. В обстоятельствах трагедии разбирается дознаватель МЧС.