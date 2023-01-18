В Учалинском районе Башкирии страшной смертью погибла 46-летняя работница

09:45, 18 янв 2023

Инцидент произошел 6 ноября прошлого года. В тот трагичный день погибла 46-летняя машинист конвейера АО «Учалинский ГОК».



Как сообщила Гострудинспекция в РБ, машинист наблюдала за работой приборов и контролировала движение материала. После небольшого перерыва она сказала напарнице, что будет заниматься очисткой конвейера, взяла скребок и лопату и приступила к работе. Примерно через час напарница встревожилась исчезновением машиниста и сообщила об этом мастеру. Спустя какое-то время мастер обнаружил машиниста, зажатого механизмом.







Выяснилось, что рукоятка скребка попала между лентой и поддерживающим роликом, в итоге в механизм затянуло правую руку, левая повисла на черенке скребка, который прижал женщину к движущей ленте конвейера.



Пострадавшая скончалась на месте происшествия.



По итогам проверки предприятия установлено, что машинист нарушила правила по охране труда, когда отодвинула ограждения и прошла к агрегату и стала производить уборку при работающем механизме.





При этом работодатель не обеспечил выполнение правил по охране труда.



Материалы проверки переданы в следственные органы.

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