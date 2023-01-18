В Учалинском районе Башкирии страшной смертью погибла 46-летняя работница
09:45, 18 янв 2023
Инцидент произошел 6 ноября прошлого года. В тот трагичный день погибла 46-летняя машинист конвейера АО «Учалинский ГОК».
Как сообщила Гострудинспекция в РБ, машинист наблюдала за работой приборов и контролировала движение материала. После небольшого перерыва она сказала напарнице, что будет заниматься очисткой конвейера, взяла скребок и лопату и приступила к работе. Примерно через час напарница встревожилась исчезновением машиниста и сообщила об этом мастеру. Спустя какое-то время мастер обнаружил машиниста, зажатого механизмом.
Выяснилось, что рукоятка скребка попала между лентой и поддерживающим роликом, в итоге в механизм затянуло правую руку, левая повисла на черенке скребка, который прижал женщину к движущей ленте конвейера.
Пострадавшая скончалась на месте происшествия.
По итогам проверки предприятия установлено, что машинист нарушила правила по охране труда, когда отодвинула ограждения и прошла к агрегату и стала производить уборку при работающем механизме.
При этом работодатель не обеспечил выполнение правил по охране труда.
Материалы проверки переданы в следственные органы.