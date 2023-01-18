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В Стерлитамаке мужчина сломал человеку нос и проткнул руку отверткой

В Стерлитамаке мужчина сломал человеку нос и проткнул руку отверткой

12:03, 18 янв 2023

Пресс-служба МВД Башкирии сообщает, что сотрудники уголовного розыска Стерлитамака поймали 31-летнего мужчину, подозреваемого в вымогательстве с применением насилия.



По предварительным данным, он избил 24-летнего парня в безлюдном месте и требовал с него 50 тысяч рублей. Не получив деньг, злоумышленник стал издеваться над местным жителем, сломал ему нос, воткнул в руку отвертку и только потом отпустил. Потерпевший в этот же день написал заявление в полицию.


Когда сотрудники нашли злоумышленника, тот попытался скрыться, но ему это не удалось. Его доставили в отделение, где он признался в своих действиях и вновь попытался сбежать, но и эта попытка была безуспешна. Ранее мужчина уже был судим. Сейчас подозреваемого заключили под стражу, на него завели уголовное дело, а также составили административный протокол за невыполнение требований сотрудника полиции.

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Источник: proural.info
Фото: МВД по РБ
Теги: Стерлитамак происшествия преступление
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