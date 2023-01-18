Житель Уфы забыл в такси полмиллиона рублей

12:15, 18 янв 2023

О том, как уфимец потерял 510 тысяч рублей за короткую поездку на такси, рассказал Mash Batash.



Горожанин оставил свою «БМВ» на ремонте, а сам поехал на обед к знакомой. Расплатившись с таксистом, мужчина вышел из автомобиля и забыл в нем свою сумку, в которой лежали деньги, оставшиеся от продажи квартиры.







О пропаже уфимец вспомнил чуть позже, но было уже поздно — после него таксист успел перевезти еще четверых человек, а в самом авто никакой сумки не нашли.



Поиском пропажи занимается полиция.



Ранее сообщалось о том, что в Уфе 7-летний ребенок выбежал на дорогу и попал под колеса "Мазды". Первоклассник получил травмы головы и конечностей. Его госпитализировали.

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