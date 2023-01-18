Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

Житель Уфы забыл в такси полмиллиона рублей

Житель Уфы забыл в такси полмиллиона рублей

12:15, 18 янв 2023

О том, как уфимец потерял 510 тысяч рублей за короткую поездку на такси, рассказал Mash Batash.

Горожанин оставил свою «БМВ» на ремонте, а сам поехал на обед к знакомой. Расплатившись с таксистом, мужчина вышел из автомобиля и забыл в нем свою сумку, в которой лежали деньги, оставшиеся от продажи квартиры.



О пропаже уфимец вспомнил чуть позже, но было уже поздно — после него таксист успел перевезти еще четверых человек, а в самом авто никакой сумки не нашли.

Поиском пропажи занимается полиция.

Ранее сообщалось о том, что в Уфе 7-летний ребенок выбежал на дорогу и попал под колеса "Мазды". Первоклассник получил травмы головы и конечностей. Его госпитализировали.

Читайте также:

В Уфе в аварии с легковушкой и трактором пострадала 45-летняя женщина
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: proural.info
Теги: Уфа происшествия Уфа
Читайте также

В Уфе 7-летний ребенок выбежал на дорогу и попал под колеса "Мазды"
Происшествия в Башкирии
В Уфе 7-летний ребенок выбежал на дорогу и попал под колеса "Мазды"
Житель Башкирии оставил на вокзале рюкзак с миллионом рублей
Происшествия в Башкирии
Житель Башкирии оставил на вокзале рюкзак с миллионом рублей
В Уфе работник фитнес-центра обчистил шкафчик посетителя
Происшествия в Башкирии
В Уфе работник фитнес-центра обчистил шкафчик посетителя
В Мечетлинском районе Башкирии заблудившийся пенсионер поджёг стога сена, чтобы его нашли по огню
Происшествия в Башкирии
В Мечетлинском районе Башкирии заблудившийся пенсионер поджёг стога сена, чтобы его нашли по огню


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: