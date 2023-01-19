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В Башкирии ведутся поиски пропавшего 15 лет назад Азамата Сагадеева

В Башкирии ведутся поиски пропавшего 15 лет назад Азамата Сагадеева

20:30, 19 янв 2023

В производстве следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Башкортостан находится уголовное дело, возбужденное по факту безвестного исчезновения малолетнего Сагадеева Азамата Шамилевича.



Мальчик (дата рождения - 25 марта 1996 года) около 22 часов 24 сентября 2008 года ушел из дома на улице Жукова в Уфе. До настоящего времени его местонахождение неизвестно, сообщает пресс-служба ведомства.

Внешность и особые приметы на момент безвестного исчезновения: на вид 12-15 лет, худощавого телосложения, рост 150-155 см, лицо овальное, волосы короткие, прямые, светлые, брови дугообразные, нос прямой, глаза темные, ушные раковины прилегающие.


Был одет: куртка темно-синего цвета короткая, кофта черного цвета с капюшоном, спортивные брюки черного цвета, кеды тряпочные черного цвета.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении Сагадеева А.Ш., просят сообщить в следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Башкортостан по телефону доверия.

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Источник: www.bashinform.ru
Теги: Уфа происшествия Уфа поиск
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