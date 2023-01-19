В Москве в номере отеля обнаружили тела двух молодых парней из Башкирии

20:33, 19 янв 2023

Следов насилия на телах нет. Полицейские нашли рядом пакет с неизвестным порошком. Причина смерти устанавливается.



В одном из отелей Москвы на днях персонал обнаружил в номере тела двоих постояльцев — молодых парней, приехавших из Башкирии. Как сообщил источник в правоохранительных органах, погибшие — 21-летний житель Ишимбая и 22-летний уфимец.



По предварительной информации, следов насилия на телах нет. На месте нашли пакет с неизвестным порошком. Назначены экспертизы, причины смерти устанавливается.

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