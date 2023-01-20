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В Октябрьском мужчина попал в больницу после пожара в многоквартирном доме

В Октябрьском мужчина попал в больницу после пожара в многоквартирном доме

10:05, 20 янв 2023

В Октябрьском в ночном пожаре пострадал мужчина. Об этом сообщает МЧС Башкирии.

Ночью поступило сообщение о пожаре в многоквартирном доме на улице Лермонтова. Прибывшие на место пожарные установили, что горит двухкомнатная квартира на втором этаже. Самостоятельно смогли эвакуировать 12 человек. В течение 10 минут пожар был локализован.



В результате пожара при самостоятельном тушении пострадал 43-летний мужчина. Бригадой скорой помощи он был доставлен в травматологическое отделение больницы. Предварительно установлено, что пострадавший получил ожог обеих ног и одной руки 1,2 степени 20-25%.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: МЧС по РБ
Теги: Октябрьский происшествия пожар
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