В Октябрьском мужчина попал в больницу после пожара в многоквартирном доме
10:05, 20 янв 2023
В Октябрьском в ночном пожаре пострадал мужчина. Об этом сообщает МЧС Башкирии.
Ночью поступило сообщение о пожаре в многоквартирном доме на улице Лермонтова. Прибывшие на место пожарные установили, что горит двухкомнатная квартира на втором этаже. Самостоятельно смогли эвакуировать 12 человек. В течение 10 минут пожар был локализован.
В результате пожара при самостоятельном тушении пострадал 43-летний мужчина. Бригадой скорой помощи он был доставлен в травматологическое отделение больницы. Предварительно установлено, что пострадавший получил ожог обеих ног и одной руки 1,2 степени 20-25%.
Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.