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В Бирске водитель Лады Гранта наехал на подростка

В Бирске водитель Лады Гранта наехал на подростка

11:57, 20 янв 2023

В Бирске около трёх часов дня 22-летний местный житель, управляя "Ладой Гранта", двигаясь по ул.Чеверева, допустил наезд на 13-летнего мальчика, который переходил дорогу в неустановленном для этого месте.

В результате ДТП школьник получил телесные повреждения.  После оказания медицинской помощи отпущен домой. 



За минувшие сутки на дорогах республики зарегистрировано семь автомобильных аварий, в которых семь человек получили травмы, из них один ребёнок. По видам: столкновения транспортных средств – 2, наезд на пешехода – 4. 

Ранее сообщалось о том, что в городе Бирске из-за утечки на водопроводе 19 января без холодной воды остались 1,1 тыс. жителей более 300 домов. Большинство из них частные, 19 – многоквартирные, на два этажа. 

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Источник: ГИБДД по Башкирии
Фото: ГИБДД по Башкирии
Теги: Бирск Бирский район происшествия ДТП
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