В Бирске водитель Лады Гранта наехал на подростка

11:57, 20 янв 2023

В Бирске около трёх часов дня 22-летний местный житель, управляя "Ладой Гранта", двигаясь по ул.Чеверева, допустил наезд на 13-летнего мальчика, который переходил дорогу в неустановленном для этого месте.



В результате ДТП школьник получил телесные повреждения. После оказания медицинской помощи отпущен домой.







За минувшие сутки на дорогах республики зарегистрировано семь автомобильных аварий, в которых семь человек получили травмы, из них один ребёнок. По видам: столкновения транспортных средств – 2, наезд на пешехода – 4.



Ранее сообщалось о том, что в городе Бирске из-за утечки на водопроводе 19 января без холодной воды остались 1,1 тыс. жителей более 300 домов. Большинство из них частные, 19 – многоквартирные, на два этажа.

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Источник: ГИБДД по Башкирии

Фото: ГИБДД по Башкирии