В Уфе в массовой аварии пострадала 52-летняя женщина

12:06, 20 янв 2023

В Уфе произошло массовое ДТП. В результате пострадала 52-летняя женщина, сообщили в пресс-службе ГИБДД города.



По данным ведомства, грузовик МАЗ, следовавший по улице Маршала Жукова в сторону улицы Юрия Гагарина, врезался в попутный Hyundai Solaris. От удара легковушку отбросило на выезжающую из двора «Ладу Весту». Водитель иномарки ударилась головой и обратилась к медикам. После оказания помощи врачи отпустили ее домой.







В настоящее время устанавливаются обстоятельства аварии.



Ранее сообщалось о том, что в Демском районе Уфы 7-летний ребенок попал под колеса кроссовера. Об этом сообщила городская ГИБДД.

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Фото: ГИБДД по Башкирии