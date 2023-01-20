В Уфе в массовой аварии пострадала 52-летняя женщина
12:06, 20 янв 2023
В Уфе произошло массовое ДТП. В результате пострадала 52-летняя женщина, сообщили в пресс-службе ГИБДД города.
По данным ведомства, грузовик МАЗ, следовавший по улице Маршала Жукова в сторону улицы Юрия Гагарина, врезался в попутный Hyundai Solaris. От удара легковушку отбросило на выезжающую из двора «Ладу Весту». Водитель иномарки ударилась головой и обратилась к медикам. После оказания помощи врачи отпустили ее домой.
В настоящее время устанавливаются обстоятельства аварии.