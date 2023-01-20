Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В Уфе в массовой аварии пострадала 52-летняя женщина

В Уфе в массовой аварии пострадала 52-летняя женщина

12:06, 20 янв 2023

В Уфе произошло массовое ДТП. В результате пострадала 52-летняя женщина, сообщили в пресс-службе ГИБДД города. 

По данным ведомства, грузовик МАЗ, следовавший по улице Маршала Жукова в сторону улицы Юрия Гагарина, врезался в попутный Hyundai Solaris. От удара легковушку отбросило на выезжающую из двора «Ладу Весту». Водитель иномарки ударилась головой и обратилась к медикам. После оказания помощи врачи отпустили ее домой. 



В настоящее время устанавливаются обстоятельства аварии. 

Ранее сообщалось о том, что в Демском районе Уфы 7-летний ребенок попал под колеса кроссовера. Об этом сообщила городская ГИБДД.

Читайте также:

В Бирске водитель Лады Гранта наехал на подростка
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: proural.info
Фото: ГИБДД по Башкирии
Теги: Уфа происшествия Уфа авария в Уфе
Читайте также

В Уфе 7-летний ребенок выбежал на дорогу и попал под колеса "Мазды"
Происшествия в Башкирии
В Уфе 7-летний ребенок выбежал на дорогу и попал под колеса "Мазды"
В Уфе в результате массовой аварии пострадала 15-летняя школьница
Происшествия в Башкирии
В Уфе в результате массовой аварии пострадала 15-летняя школьница
В Уфе при столкновении двух авто пострадала 7-летняя девочка
Происшествия в Башкирии
В Уфе при столкновении двух авто пострадала 7-летняя девочка
В Башкирии в аварии пострадала 8-летняя девочка
Происшествия в Башкирии
В Башкирии в аварии пострадала 8-летняя девочка


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: