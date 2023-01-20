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В аварии с лесовозом в Салаватском районе Башкирии погибла культорг ДК и мать двоих детей

В аварии с лесовозом в Салаватском районе Башкирии погибла культорг ДК и мать двоих детей

14:00, 20 янв 2023

В жуткой аварии с лесовозом в Салаватском районе погибла 37-летняя сотрудница Мурадымовского сельского дома культуры Тансылу Ш. Печальную новость сообщили ее коллеги в социальных сетях. У женщины остались две несовершеннолетние дочери.



Тансылу Ш. с самого детства мечтала связать себя с творчеством, поэтому сначала окончила учалинское училище искусств и культуры, работала в баймакском Центре детского творчества, а в феврале прошлого года устроилась на должность культорганизатора в Мурадымовский сельский дом культуры. Коллеги отзываются о ней как о добром, улыбчивом и очень отзывчивом человеке, всегда готовом прийти на помощь.

- Мы выражаем самые искренние соболезнования семьи и близким Тансылу Ш. Она всегда останется в наших сердцах добрым, отзывчивым, талантливым человеком. Светлая ей память! – скорбят работники дома культуры.


Напомним, эта жуткая авария, унесшая жизнь троих человек, произошла еще в минувшие выходные. Днем 15 января на трассе в Салаватском районе иномарка Chery Very неожиданно потеряла управление и по касательной столкнулась со встречной «Газелью», после чего обе машины занесло под припаркованную фуру-лесовоз. 37-летний водитель Chery Very, его 12-летний сын и 38-летняя родственница Тансылу Ш. от полученных травм погибли на месте. 38-летнюю жену водителя и еще одного пассажира 39 лет с многочисленными ушибами и переломами отвезли в больницу. Водитель «Газели» также оказался на больничной койке. Как выяснилось позже, в тот роковой день семья возвращалась домой из Мечетлинского района, куда ездила в гости к родителям.



Сейчас причины и обстоятельства смертельного ДТП устанавливают следователи. Ранее СК Башкирии ходатайствовал о передаче материалов дела из органов внутренних дел. В дальнейшем планируется провести проверку и принять процессуальное решение.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: Мурадымовский сельский ДК
Теги: Салаватский район происшествия аварии
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