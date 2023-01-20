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В Уфе школьник благодаря своей реакции остался жив под колесами Камаза (ВИДЕО)

В Уфе школьник благодаря своей реакции остался жив под колесами Камаза (ВИДЕО)

14:26, 20 янв 2023

Быстрее скорости света только уфимский третьеклассник — он чудом успел лечь под КамАЗ, который чуть его не сбил.

Уроки закончились, Марат (имя изменено) пошёл из гимназии №1 на Революционной домой. Не хулиганил, правила не нарушал: нажал на кнопку, дождался нужного света и пошёл. В этот момент водитель грузовика забил на здравый смысл и промчался мимо школы на красный. Третий юношеский разряд и быстрая реакция помогли школьнику уцелеть.

Мужчина убедился, что с мальчиком всё нормально, и уехал. Родители Марата написали заявление.

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Источник: Mashbatach
Фото: скриншот видео
Теги: Уфа происшествия Уфа ДТП Уфа
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