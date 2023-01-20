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В Уфе 38-летний грузчик погиб упав с грузовика

В Уфе 38-летний грузчик погиб упав с грузовика

18:09, 20 янв 2023

19 января, в Уфе погиб 38-летний грузчик. О трагедии рассказала пресс-служба Государственной инспекции труда Башкирии.

Происшествие случилось на предприятии во время погрузочно-разгрузочных работ. Пострадавший, находясь в кузове грузового автомобиля, поскользнулся и упал вниз, потеряв при этом сознание. На помощь были вызваны медики, но, к сожалению, спасти рабочего не удалось – он умер прямо в машине скорой помощи.



По факту происшествия начато расследование, в ходе которого буду установлены обстоятельства и причины произошедшего.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: Уфа происшествия Уфа смерть
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