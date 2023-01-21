В Уфе сотрудники МЧС спасли сову застрявшую в вентиляционном коробе

15:40, 21 янв 2023

Сегодня, 21 января, сотрудники управления гражданской защиты Уфы спасли сову. Птица застряла в вентиляционном коробе.



Спасателей вызвали жители дома №8 на улице 40 лет Октября. Прибывшие сотрудники поисково-спасательного отряда вскрыли короб и вытащили пернатую пленницу из заточения.



- Сова была напугана и пыталась вырваться, - рассказали в УГЗ. - Спасатели, убедившись, что птица не травмирована, выпустили ее на волю.



Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: МЧС по РБ