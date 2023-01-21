В Уфе сотрудники МЧС спасли сову застрявшую в вентиляционном коробе
15:40, 21 янв 2023
Сегодня, 21 января, сотрудники управления гражданской защиты Уфы спасли сову. Птица застряла в вентиляционном коробе.
Спасателей вызвали жители дома №8 на улице 40 лет Октября. Прибывшие сотрудники поисково-спасательного отряда вскрыли короб и вытащили пернатую пленницу из заточения.
- Сова была напугана и пыталась вырваться, - рассказали в УГЗ. - Спасатели, убедившись, что птица не травмирована, выпустили ее на волю.
Источник:
www.sobkor02.ru
Фото: МЧС по РБ
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