В Башкирии двое мужчин погибли в пожарах

15:44, 21 янв 2023

Двое мужчин погибли в пожарах в Башкирии 20 января, сообщает МЧС по республике.



Первый пожар произошел в деревянном домике по улице Советской в деревне Нижнеалькашево Дюртюлинского района. На место выезжали экстренные службы. В ходе тушения пожара обнаружен погибший 59-летний мужчина.



Второй пожар произошел в частном доме на улице Центральной в деревне Кандры-кутуй Туймазинского района. В ходе тушения пожара обнаружен погибший 63-летний мужчина.







Причины происшествий выясняются.



Ранее сообщалось о том, что в Октябрьском мужчина попал в больницу после пожара в многоквартирном доме. Бригадой скорой помощи он был доставлен в травматологическое отделение больницы.

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Фото: МЧС по РБ