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В Башкирии двое мужчин погибли в пожарах

В Башкирии двое мужчин погибли в пожарах

15:44, 21 янв 2023

Двое мужчин погибли в пожарах в Башкирии 20 января, сообщает МЧС по республике.

Первый пожар произошел в деревянном домике по улице Советской в деревне Нижнеалькашево Дюртюлинского района. На место выезжали экстренные службы. В ходе тушения пожара обнаружен погибший 59-летний мужчина.

Второй пожар произошел в частном доме на улице Центральной в деревне Кандры-кутуй Туймазинского района. В ходе тушения пожара обнаружен погибший 63-летний мужчина.



Причины происшествий выясняются.

Ранее сообщалось о том, что в Октябрьском мужчина попал в больницу после пожара в многоквартирном доме. Бригадой скорой помощи он был доставлен в травматологическое отделение больницы. 

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Источник: gorobzor.ru
Фото: МЧС по РБ
Теги: Дюртюлинский район Туймазинский район происшествия пожар смерть
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