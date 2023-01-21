В Башкирии двое мужчин погибли в пожарах

Двое мужчин погибли в пожарах в Башкирии 20 января, сообщает МЧС по республике.
Первый пожар произошел в деревянном домике по улице Советской в деревне Нижнеалькашево Дюртюлинского района. На место выезжали экстренные службы. В ходе тушения пожара обнаружен погибший 59-летний мужчина.
Второй пожар произошел в частном доме на улице Центральной в деревне Кандры-кутуй Туймазинского района. В ходе тушения пожара обнаружен погибший 63-летний мужчина.
Причины происшествий выясняются.
Ранее сообщалось о том, что в Октябрьском мужчина попал в больницу после пожара в многоквартирном доме. Бригадой скорой помощи он был доставлен в травматологическое отделение больницы.