В Уфе в ДТП с двумя иномарками пострадали 5 человек

16:06, 21 янв 2023

В Уфе на улице Богдана Хмельницкого столкнулись автомобили Volkswagen Polo и Hyundai Accent. Об этом сообщили в ГИБДД по городу.



Авария произошла накануне вечером. 52-летний водитель за рулем Volkswagen направлялся в сторону улицы Кремлевской и столкнулся с встречной Hyundai. В результате 21-летний водитель второй машины и его 4 пассажира — 2 девушки 20 и 19 лет, женщина 35 лет и 9-летний мальчик — с различными травмами обратились в больницу.







— После оказания помощи [пострадавшие] отпущены. По факту ДТП начато административное разбирательство, — рассказали в ГИБДД.



Ранее сообщалось о том, что в Уфе в массовой аварии пострадала 52-летняя женщина.

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Фото: ГИБДД по РБ