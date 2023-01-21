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В Уфе в ДТП с двумя иномарками пострадали 5 человек

В Уфе в ДТП с двумя иномарками пострадали 5 человек

16:06, 21 янв 2023

В Уфе на улице Богдана Хмельницкого столкнулись автомобили Volkswagen Polo и Hyundai Accent. Об этом сообщили в ГИБДД по городу.

Авария произошла накануне вечером. 52-летний водитель за рулем Volkswagen направлялся в сторону улицы Кремлевской и столкнулся с встречной Hyundai. В результате 21-летний водитель второй машины и его 4 пассажира — 2 девушки 20 и 19 лет, женщина 35 лет и 9-летний мальчик — с различными травмами обратились в больницу.



— После оказания помощи [пострадавшие] отпущены. По факту ДТП начато административное разбирательство, — рассказали в ГИБДД.

Ранее сообщалось о том, что в Уфе в массовой аварии пострадала 52-летняя женщина. 

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Источник: ufa1.ru
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Уфа происшествия Уфа авария в Уфе
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