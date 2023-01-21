В Башкирии полиция разыскивает 37-летнего Ивана Иванова с татуировкой скорпиона

16:12, 21 янв 2023

Мужчина уехал на заработки на Крайний Север и бесследно пропал



МВД по Башкирии разыскивает уроженца деревни Алексеевка Бижбулякского района, 37-летнего Ивана Иванова.







По данным полиции мужчина уехал на заработки в город Сургут, что в Ханты-Мансийском автономном округе еще в 2008 году. С тех самых пор о его местонахождении ничего не известно. Из особых примет Ивана Иванова в отделе МВД по Бижбулякскому району Башкирии отмечают татуировку в виде скорпиона на левой части груди.



Приметы пропавшего Ивана Иванова: на вид может быть 40-45 лет, рост 165-170 сантиметров, среднего телосложения.





Всех, кто мог видеть пропавшего, либо обладает информацией о его местонахождении, просят связаться с сотрудниками полиции по телефонам: 2-11-45 (Дежурная часть), 2-23-88 (Уголовный розыск) или 8-999-132-55-62.

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Фото: соцсети