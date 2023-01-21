В Уфе при столкновении двух Камазов пострадал мужчина

16:35, 21 янв 2023

В пятницу, 20 января, около 15 часов напротив дома №70 по улице Веерной в Уфе столкнулись два КамАЗа. Как сообщают в отделе ГИБДД по Уфе, в результате аварии пострадал один из водителей.







По предварительным данным, 36-летний водитель, управляя грузовиком следовал по местному проезду со стороны трассы М5. Поворачивая на улицу Елизаветы Глинки он столкнулся с другим КамАЗом, следовавшем во встречном направлении. В результате ДТП пострадал 53-летний водитель встречного большегруза.



Как отметили в отделе ГИБДД по Уфе, после оказания медицинской помощи водителя отпустили домой. Сейчас причины и обстоятельства ДТП изучают сотрудники дорожной полиции.





Ранее сообщалось о том, что в Уфе на улице Богдана Хмельницкого столкнулись автомобили Volkswagen Polo и Hyundai Accent. Об этом сообщили в ГИБДД по городу.

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Фото: ГИБДД по РБ