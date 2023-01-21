Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В Уфе при столкновении двух Камазов пострадал мужчина

В Уфе при столкновении двух Камазов пострадал мужчина

16:35, 21 янв 2023

В пятницу, 20 января, около 15 часов напротив дома №70 по улице Веерной в Уфе столкнулись два КамАЗа. Как сообщают в отделе ГИБДД по Уфе, в результате аварии пострадал один из водителей.



По предварительным данным, 36-летний водитель, управляя грузовиком следовал по местному проезду со стороны трассы М5. Поворачивая на улицу Елизаветы Глинки он столкнулся с другим КамАЗом, следовавшем во встречном направлении. В результате ДТП пострадал 53-летний водитель встречного большегруза.

Как отметили в отделе ГИБДД по Уфе, после оказания медицинской помощи водителя отпустили домой. Сейчас причины и обстоятельства ДТП изучают сотрудники дорожной полиции.


Ранее сообщалось о том, что в Уфе на улице Богдана Хмельницкого столкнулись автомобили Volkswagen Polo и Hyundai Accent. Об этом сообщили в ГИБДД по городу.

Читайте также:

В Нефтекамске на городской улице столкнулись 2 легковушки: пострадал пассажир «Лады Калина»
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Уфа происшествия Уфа авария в Уфе
Читайте также

В Уфе в ДТП с двумя иномарками пострадали 5 человек
Происшествия в Башкирии
В Уфе в ДТП с двумя иномарками пострадали 5 человек
В Нефтекамске на городской улице столкнулись 2 легковушки: пострадал пассажир «Лады Калина»
Происшествия в Башкирии
В Нефтекамске на городской улице столкнулись 2 легковушки: пострадал пассажир «Лады Калина»
В столице Башкирии на светофоре столкнулись 2 иномарки: пострадал один из водителей
Происшествия в Башкирии
В столице Башкирии на светофоре столкнулись 2 иномарки: пострадал один из водителей
Авария в Уфе: пьяный водитель на "одиннадцатой" влетел в иномарку
Общество в Башкирии
Авария в Уфе: пьяный водитель на "одиннадцатой" влетел в иномарку


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: