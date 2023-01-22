В Белебеевском районе Башкирии 36-летняя женщина сбила пешехода
11:04, 22 янв 2023
В Белебеевском районе Башкирии в деревне Метевбаш вчера около 21:00 36-летняя местная жительница за рулем LADA Kalina наехала на 73-летнюю пожилую женщину. Как сообщает глава ГИБДД РБ Владимир Севастьянов, пешеход получила телесные повреждения.
Со слов водителя, пожилая женщина переходила дорогу в неустановленном для этого месте. Также на одежде пешехода не было светоотражающих элементов.
По факту аварии ведется разбирательство.
Ранее сообщалось о том, что в Белебее на элеваторе загорелись семена подсолнуха. 14 спасателей прибыли на улицу Советскую вместе с сотрудникам ПЧ АО «БелЗАН» и филиала АО «Газпром газораспределение Уфа». Как оказалось, причиной пожара стали семечки подсолнуха. Они вспыхнули в сушильной шахте, площадь которой – 6 кв. м. Всего на месте происшествия работали 29 человек и 13 единиц техники.
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