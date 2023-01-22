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В Баймакском районе Башкирии нетрезвый житель угнал машину своего приятеля

В Баймакском районе Башкирии нетрезвый житель угнал машину своего приятеля

13:42, 22 янв 2023

Сейчас в отношении угонщика возбуждено уголовное дело по статье УК РФ “Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения”.



В Баймакском районе полицейские задержали 20-летнего жителя Бурзянского района, который в состоянии алкогольного опьянения угнал автомобиль своего друга. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РБ.

С заявлением об угоне в полицию обратился 24-летний владелец авто. Он рассказал, что его приятель попросил забрать его из Баймакского района домой в Бурзянский район. В ходе поездки мужчина решил заглянуть к родственникам, проживающим в Баймаке. Выйдя из машины всего на 15 минут, по возвращении он не обнаружил ни свою “Ладу Гранту”, ни приятеля.


На 46 км автодороги Баймак – Серменево сотрудники задержали 20-летнего жителя села Старомусятово Бурзянского района.

Предварительно установлено, что на угнанном автомобиле он планировал добраться домой, так как устал ждать отлучившегося друга. Сейчас в отношении угонщика возбуждено уголовное дело по статье УК РФ “Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения”. Санкция статьи предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы.

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Источник: gtrk.tv
Теги: Баймакский район преступление происшествия угон
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