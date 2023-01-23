В Мечетлинском районе Башкирии женщина за рулем "Киа Рио" наехала на дорожный знак.

10:17, 23 янв 2023

Днём в Мечетлинском районе на 119 км автодороги Кропачево-Месягутово-Ачит 23-летняя местная жительница за рулём "Киа Рио" совершила наезд на дорожный знак. В результате аварии водитель и её 31-летний супруг с травмами госпитализированы. По факту ДТП проводится проверка.







За минувшие сутки на дорогах республики зарегистрировано пять автомобильных аварий, в которых шесть человек получили травмы.



Ранее сообщалось о том, что в Мечетлинском районе Башкирии на улице нашли тело замерзшей 17-летней девушки. Как сообщил источник в правоохранительных органах, школьница пролежала всю ночь на морозе — предварительной причиной смерти стало переохлаждение.

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Источник: ГИБДД по Башкирии

Фото: ГИБДД по Башкирии