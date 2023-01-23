В Чишминском районе Башкирии неизвестные устроили драку с сотрудниками ДПС
14:29, 23 янв 2023
Потасовка на дороге с участием сотрудников ГИБДД в Башкирии попала на видео.
Запись опубликовали очевидцы в соцсетях. На кадрах видно, как инспекторы пытались посадить в служебную машину задержанного. В этот момент другой мужчина набросился с кулаками на одного из сотрудников.
По предварительным данным, инцидент произошел в Чекмагушевском районе.
Источник:
gtrk.tv
Фото: скриншот видео
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