В Чишминском районе Башкирии неизвестные устроили драку с сотрудниками ДПС

14:29, 23 янв 2023

Потасовка на дороге с участием сотрудников ГИБДД в Башкирии попала на видео.



Запись опубликовали очевидцы в соцсетях. На кадрах видно, как инспекторы пытались посадить в служебную машину задержанного. В этот момент другой мужчина набросился с кулаками на одного из сотрудников.



По предварительным данным, инцидент произошел в Чекмагушевском районе.

Читайте также: В Чекмагушевском районе Башкирии столкнувшись с Камазом погиб водитель Лады Веста

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: скриншот видео