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В Чишминском районе Башкирии неизвестные устроили драку с сотрудниками ДПС

В Чишминском районе Башкирии неизвестные устроили драку с сотрудниками ДПС

14:29, 23 янв 2023

Потасовка на дороге с участием сотрудников ГИБДД в Башкирии попала на видео.

Запись опубликовали очевидцы в соцсетях. На кадрах видно, как инспекторы пытались посадить в служебную машину задержанного. В этот момент другой мужчина набросился с кулаками на одного из сотрудников.

По предварительным данным, инцидент произошел в Чекмагушевском районе.

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Источник: gtrk.tv
Фото: скриншот видео
Теги: Чишминский район происшествия драка ГИБДД
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