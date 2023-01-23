В Уфе задержали мужчину, который в подъезде напал на 10-летнюю девочку

15:27, 23 янв 2023

В микрорайоне Максимовка Калининского района Уфы был задержан мужчина, который напал на школьницу. Нападавшим оказался ранее судимый 26-летний житель Иглинского района. В настоящее время фигурант заключен под стражу. Злоумышленник сознался в содеянном.







Напомним, инцидент произошел вечером, 20 января, в подъезде жилого дома по улице Рыльского в микрорайоне Сипайлово. В пресс-службе СУ СКР по РБ сообщили, что в момент совершения преступления находился в состоянии алкогольного опьянения.



Злоумышленник являлся грабителем, который пытался похитить у девочки телефон. Телесных повреждений девочка не получила, но сильно испугалась.





“Имеются основания полагать, что задержанный также может быть причастен к аналогичным противоправным деяниям, совершенным в тот же день на детской площадке в отношении двух девочек. По данным фактам следственными органами возбуждены уголовные дела, которые соединены в одно производство”, — прокомментировали в пресс-службе МВД России.

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Фото: следком Башкирии