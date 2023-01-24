В Кушнаренковском районе Башкирии 54-летний мужчина сгорел в собственном доме
09:27, 24 янв 2023
Пожар с трагическим исходом произошел этой ночью, 24 января, в Кушнаренково. Объятый огнем частный дом заметили соседи, которые вызвали на место спасателей.
К моменту прибытия пожарных в жилище уже вовсю бушевало пламя. Во время тушения огнеборцы вынесли из дома бездыханное тело 54-летнего хозяина постройки. Медики пытались реанимировать мужчину, но безуспешно.
Причины пожара на данный момент устанавливаются, работают специалисты.