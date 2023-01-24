В Кушнаренковском районе Башкирии 54-летний мужчина сгорел в собственном доме

09:27, 24 янв 2023

Пожар с трагическим исходом произошел этой ночью, 24 января, в Кушнаренково. Объятый огнем частный дом заметили соседи, которые вызвали на место спасателей.



К моменту прибытия пожарных в жилище уже вовсю бушевало пламя. Во время тушения огнеборцы вынесли из дома бездыханное тело 54-летнего хозяина постройки. Медики пытались реанимировать мужчину, но безуспешно.







Причины пожара на данный момент устанавливаются, работают специалисты.



Ранее сообщалось о том, что в Кушнаренковском районе Башкирии отец бросил двух маленьких детей, у которых в ДТП погибла мать. Суд обязал мужчину выплачивать им алименты. Сами дети сейчас являются воспитанниками приюта в Чекмагушевском районе.

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Фото: МЧС по РБ