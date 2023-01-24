В Аургазинском районе Башкирии мужчина попал в больницу после попытки растопить печь в бане бензином

09:55, 24 янв 2023

В Башкирии 47-летний мужчина попал в больницу с ожогами после попытки растопить печь в бане бензином. Соответствующее сообщение 23 января поступило в МЧС республики от медсестры приемного покоя больницы в Толбазинском районе. Об этом рассказали в пресс-службе экстренного ведомства.







Инцидент произошел на территории частного жилого дома по улице Советской в деревне Ишлы Аургазинского района. Пострадавший при растопке печи бензином получил ожоги обеих кистей рук и левой голени. Его состояние оценивается как удовлетворительное. После осмотра мужчину перевели в ожоговое отделение больницы №1 в городе Стерлитамаке.





Ранее сообщалось о том, что в Аургазинском районе Башкирии мужчина попал в реанимацию после пожара. 80-летний мужчина самостоятельно пытался потушить огонь.

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