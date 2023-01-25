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В Кумертау пьяный водитель Volkswagen Polo протаранил 4 авто на парковке

В Кумертау пьяный водитель Volkswagen Polo протаранил 4 авто на парковке

09:15, 25 янв 2023

В Кумертау в районе 17:20 белый Volkswagen Polo протаранил четыре авто, припаркованных у завода КумАПП. Об этом сегодня, 24 января, сообщили в ГИБДД Башкирии. Кадры с моментом аварии опубликовали в соцсетях очевидцы происшествия. Обошлось без пострадавших, уточнили в ГИБДД.



— В отношении водителя составлен административный материал за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, а также за нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части, — сообщили в ведомстве. — По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства.


Ранее сообщалось о том, что в Башкирии пропал без вести 25-летний житель Кумертау Роберт Акьюлов, сообщает поисковый отряд "Лиза Алерт" РБ. О его местонахождении ничего не известно с 29 декабря.

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Источник: ufa1.ru
Фото: скриншот видео
Теги: Кумертау происшествия аварии
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