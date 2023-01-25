На трассе в Мечетлинском районе Башкирии во время движения загорелся тягач Freightliner

09:24, 25 янв 2023

Незадолго до полуночи 24 января на трассе в Мечетлинском Башкирии во время движения загорелся загруженный тягач. Об этом сообщило региональное МЧС.







Инцидент произошел на 123-м километре автодороги Кропачево-Месягутово-Ачит. У грузовика на ходу загорелся моторный отсек. Водитель пытался самостоятельно потушить грузовик, однако результатов это не принесли.



На помощь шоферу приехали пожарные. К их прибытию огонь перенесся и на кабину тягача. Спасатели оперативно ликвидировали горение. Пострадавших нет.





Ранее сообщалось о том, что в Мечетлинском районе на 119 км автодороги Кропачево-Месягутово-Ачит 23-летняя местная жительница за рулём "Киа Рио" совершила наезд на дорожный знак. В результате аварии водитель и её 31-летний супруг с травмами госпитализированы.

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Фото: скриншот видео