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В Салавате сломали несколько скульптур на ледовом городке

В Салавате сломали несколько скульптур на ледовом городке

09:27, 25 янв 2023

В Салавате неизвестные сломали ледяные скульптуры. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.



Вандалы атаковали ледовый городок в Салавате и разрушили многие скульптуры — снежинки, которые стояли перед Домом культуры «Нефтехимик» и светились по вечерам, а также скульптуру возле городской елки. Нападению подверглась и подсветка.

Теперь в администрации решили убрать ледяные снежинки, а подсветку восстановить. Ледовый городок с горками и катком пока продолжают работать. Будут ли искать виновника — в администрации не уточнили.


Напомним, в начале текущего года в Стерлитамаке сломали юрту Деда Мороза. Виновника нашли быстро с помощью служебной собаки — им оказался 43-летний местный житель. Перед новогодними праздниками в Учалах неизвестные сломали скульптуру «Родина-мать».

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Источник: ufa1.ru
Фото: Администрация Салавата
Теги: Салават происшествия вандализм
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