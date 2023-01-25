В Чишминском районе Башкирии тракториста отбросило взрывом в стену здания
11:02, 25 янв 2023
В Чишминском районе несчастный случай произошел с трактористом-машинистом. Пострадавший получил сочетанную травму.
53-летний работник ООО «Башкир-агроинвест» на территории шиномонтажного предприятия демонтировал колесо трактора, которое во время работы неожиданно взорвалось, и мужчину отбросило на стену здания. На шум и крики прибежали работники шиномонтажки, они вызвали скорую. Медики госпитализировали пострадавшего в ГКБ № 21 Уфы.
— Взрыв был такой силы, что у нас в автосервисе окна повылетали. Мы думали, там что-то боевое взорвалось. Выбежали на улицу, смотрим, тракторист уже без сознания у стены лежит, стонет только. Похоже, спину сильно повредил. Мы его занесли в помещение и скорую вызвали. Мужчина пролетел несколько метров, — рассказали коллеги пострадавшего.
В настоящее время Гострудинспекция республики выясняет обстоятельства и причины случившегося.
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