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В Чишминском районе Башкирии тракториста отбросило взрывом в стену здания

В Чишминском районе Башкирии тракториста отбросило взрывом в стену здания

11:02, 25 янв 2023

В Чишминском районе несчастный случай произошел с трактористом-машинистом. Пострадавший получил сочетанную травму.



53-летний работник ООО «Башкир-агроинвест» на территории шиномонтажного предприятия демонтировал колесо трактора, которое во время работы неожиданно взорвалось, и мужчину отбросило на стену здания. На шум и крики прибежали работники шиномонтажки, они вызвали скорую. Медики госпитализировали пострадавшего в ГКБ № 21 Уфы.


— Взрыв был такой силы, что у нас в автосервисе окна повылетали. Мы думали, там что-то боевое взорвалось. Выбежали на улицу, смотрим, тракторист уже без сознания у стены лежит, стонет только. Похоже, спину сильно повредил. Мы его занесли в помещение и скорую вызвали. Мужчина пролетел несколько метров, — рассказали коллеги пострадавшего.

В настоящее время Гострудинспекция республики выясняет обстоятельства и причины случившегося.

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Источник: proural.info
Теги: Чишминский район происшествия несчастный случай
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