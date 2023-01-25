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В Белорецком районе Башкирии пропал 15-летний Искандар Мухамадеев

В Белорецком районе Башкирии пропал 15-летний Искандар Мухамадеев

14:02, 25 янв 2023

В селе Инзер Белорецкого района пропал 15-летний Искандар Мухамадеев. Как сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда «БашРегионСпас», 23 января подросток вышел из дома и не вернулся.

Приметы: рост 175 см, худощавый, волосы черные, глаза карие. Был одет: спортивная красно-синяя куртка с капюшоном, черно-зеленая толстовка, черные спортивные штаны с белой надписью с левой стороны, коричневые ботинки, черный шарф и черная шапка.



Если вы что-либо знаете о местонахождении пропавшей, просьба позвонить по телефонам: 8(937)3-102-112 или 112.

Ранее сообщалось о том, что в Белорецком районе Башкирии бывшего сотрудника МЧС осудили за взятку в 31 миллион рублей.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: БашРегионСпас
Теги: Белорецкий район происшествия поиск
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