В Белорецком районе Башкирии пропал 15-летний Искандар Мухамадеев
14:02, 25 янв 2023
В селе Инзер Белорецкого района пропал 15-летний Искандар Мухамадеев. Как сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда «БашРегионСпас», 23 января подросток вышел из дома и не вернулся.
Приметы: рост 175 см, худощавый, волосы черные, глаза карие. Был одет: спортивная красно-синяя куртка с капюшоном, черно-зеленая толстовка, черные спортивные штаны с белой надписью с левой стороны, коричневые ботинки, черный шарф и черная шапка.
Если вы что-либо знаете о местонахождении пропавшей, просьба позвонить по телефонам: 8(937)3-102-112 или 112.
Ранее сообщалось о том, что в Белорецком районе Башкирии бывшего сотрудника МЧС осудили за взятку в 31 миллион рублей.