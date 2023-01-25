Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В Уфе в массовой аварии с участием автобуса и такси пострадал человек

В Уфе в массовой аварии с участием автобуса и такси пострадал человек

14:24, 25 янв 2023

В Уфе зарегистрировано ДТП с участием пассажирского транспорта. Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по РБ, авария произошла днем 25 января на 1 км автодороги Уфа - Оренбург.

По предварительным данным, столкнулись «ВАЗ-2104», пассажирский автобус «Некст» и «Киа Рио». В аварии пассажир «Киа» с травмами доставлен в больницу. Известно, что автобус двигался по маршруту 129к «Ледовый дворец — Бузовьязы», в салоне находились 18 пассажиров, из их числа никто не пострадал.



На месте происшествия работают сотрудники госавтоинспекции, МЧС по РБ и другие экстренные службы. Подробности аварии уточняются.

Ранее сообщалось о том, что в Уфе пьяный водитель легковушки устроил ДТП, в котором пострадал человек. Об этом сообщила башкирская ГИБДД.

Читайте также:

В Кумертау пьяный водитель Volkswagen Polo протаранил 4 авто на парковке
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.bashinform.ru
Фото: ГИБДД по Башкирии
Теги: Уфа происшествия Уфа авария в Уфе
Читайте также

В Уфе столкнулись автобус «ПАЗ» и попутный ВАЗ-2114
Происшествия в Башкирии
В Уфе столкнулись автобус «ПАЗ» и попутный ВАЗ-2114
В Башкирии в аварию попал автобус с 12 пассажирами
Происшествия в Башкирии
В Башкирии в аварию попал автобус с 12 пассажирами
В столице Башкирии столкнулись автобус и внедорожник
Происшествия в Башкирии
В столице Башкирии столкнулись автобус и внедорожник
В Уфе в пассажирский автобус врезались две легковушки
Происшествия в Башкирии
В Уфе в пассажирский автобус врезались две легковушки


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: