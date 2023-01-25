В Уфе в массовой аварии с участием автобуса и такси пострадал человек

14:24, 25 янв 2023

В Уфе зарегистрировано ДТП с участием пассажирского транспорта. Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по РБ, авария произошла днем 25 января на 1 км автодороги Уфа - Оренбург.



По предварительным данным, столкнулись «ВАЗ-2104», пассажирский автобус «Некст» и «Киа Рио». В аварии пассажир «Киа» с травмами доставлен в больницу. Известно, что автобус двигался по маршруту 129к «Ледовый дворец — Бузовьязы», в салоне находились 18 пассажиров, из их числа никто не пострадал.







На месте происшествия работают сотрудники госавтоинспекции, МЧС по РБ и другие экстренные службы. Подробности аварии уточняются.



Ранее сообщалось о том, что в Уфе пьяный водитель легковушки устроил ДТП, в котором пострадал человек. Об этом сообщила башкирская ГИБДД.

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Фото: ГИБДД по Башкирии