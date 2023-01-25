В Салавате мужчина разрубил морду псу из-за лая

18:59, 25 янв 2023

В Башкирии мужчина разрубил морду псу из-за того, что ему не нравился лай животного. Информацию об этом UFA1.RU подтвердили в МВД республики. Инцидент произошел в Салавате в воскресенье, 22 января.







Как сообщают местные жители, мужчине не понравился лай собаки, поэтому он влез на территорию старого детского сада, залез в будку и разрубил собаке морду ножом. По словам очевидцев, пес по кличке Малыш сидел на цепи, поэтому даже не мог убежать.



Визг услышала женщина из дома по соседству и поспешила бедняге на помощь. По её словам, пса изуродовал местный житель, который ранее бросался на кошек и угрожал соседям за то, что они кормят бездомных животных. Сейчас Малыш лечится в стационаре. В произошедшем разбирается полиция.





— Сообщение по факту причинения травм собаке зарегистрировано. В настоящее время проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. По завершении проверки будет принято уголовно-процессуальное решение, — сообщили в МВД Башкирии.

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Фото: Черный список города Салават / Vk.com