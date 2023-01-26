В Янаульском районе Башкирии 3 человека пострадали в ДТП с грузовиком

09:26, 26 янв 2023

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства ДТП в Янаульском районе, где пострадали три человека.







Авария произошла около восьми вечера на 184 км автодороги Уфа-Янаул близ д.Ижболдино 38-летний местный житель, управляя грузовиком МАЗ, предположительно, на спуске допустил занос транспортного средства, после чего столкнулся со встречной "Дэу Джентра". Затем грузовик съехал в кювет и опрокинулся.



В результате аварии два пассажира легкового автомобиля, мужчины 39 и 35 лет, помещены в реанимационное отделение Нефтекамской больницы. 57-летний пассажир МАЗа госпитализирован в травматологическое отделение.





По факту ДТП начато разбирательство, в ходе которого будут установлены причины и обстоятельства произошедшего.



Ранее сообщалось о том, что в Янауле 32-летний мужчина сбил 10-летнего мальчика.

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Источник: ГИБДД по Башкирии

Фото: ГИБДД по Башкирии