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В Янаульском районе Башкирии 3 человека пострадали в ДТП с грузовиком

В Янаульском районе Башкирии 3 человека пострадали в ДТП с грузовиком

09:26, 26 янв 2023

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства ДТП в Янаульском районе, где пострадали три человека. 



Авария произошла около восьми вечера на 184 км автодороги Уфа-Янаул близ д.Ижболдино 38-летний местный житель, управляя грузовиком МАЗ, предположительно, на спуске допустил занос транспортного средства, после чего столкнулся со встречной "Дэу Джентра". Затем грузовик съехал в кювет и опрокинулся.

В результате аварии два пассажира легкового автомобиля, мужчины 39 и 35 лет, помещены в реанимационное отделение Нефтекамской больницы. 57-летний пассажир МАЗа госпитализирован в травматологическое отделение.


По факту ДТП начато разбирательство, в ходе которого будут установлены причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось о том, что в Янауле 32-летний мужчина сбил 10-летнего мальчика

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Источник: ГИБДД по Башкирии
Фото: ГИБДД по Башкирии
Теги: Янаульский район происшествия ДТП
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