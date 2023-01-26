В Кармаскалинском районе Башкирии столкнулись "Лада Ларгус" и грузовик "Скания"

10:27, 26 янв 2023

Сегодня в Кармаскалинском районе зарегистрировано ДТП с погибшим.



Авария произошла на 15 км автодороги Уфа-Инзер-Белорецк. По предварительным данным, столкнулись "Лада Ларгус" и грузовик "Скания".







В результате ДТП водитель легкового автомобиля скончался от полученных травм.



На месте происшествия работают сотрудники полиции и другие экстренные службы. Подробности ДТП уточняются.





Ранее сообщалось о том, что В Кармаскалинском районе Башкирии за взятку задержали врио начальника райотдела миграции. – Обвиняемая с 2018 по 2020 год получила от своего знакомого, оказывающего услуги прибывшим иностранным гражданам по постановке на миграционный учет, взятку в размере 110 тыс. рублей за фиктивную регистрацию 39 иностранных граждан в жилых помещениях на территории Кармаскалинского района, – передали в СК РБ.

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Источник: ГИБДД по Башкирии

Фото: ГИБДД по Башкирии