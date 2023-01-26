Под Уфой перевернулся бензовоз

14:10, 26 янв 2023

На трассе Уфа — Оренбург у деревни Ушаково вылетел в кювет бензовоз с дизельным топливом. Инцидент произошел этим утром, 26 января.



Цистерна автомобиля не выдержала, в итоге началась утечка топлива, однако спасатели сумели быстро ее устранить.



Как сообщили в пресс-службе МЧС, в аварии никто не пострадал, окружающей среде сейчас ничего не угрожает.







На месте продолжают работать оперативные службы. транспортное средство подняли с помощью автокрана. Движение на трассе не перекрывали. Причины произошедшего выясняются.



Ранее сообщалось о том, что в Уфе в массовой аварии с участием автобуса и такси пострадал человек. По предварительным данным, столкнулись «ВАЗ-2104», пассажирский автобус «Некст» и «Киа Рио».

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: ГИБДД по Башкирии