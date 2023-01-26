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Под Уфой перевернулся бензовоз

Под Уфой перевернулся бензовоз

14:10, 26 янв 2023

На трассе Уфа — Оренбург у деревни Ушаково вылетел в кювет бензовоз с дизельным топливом. Инцидент произошел этим утром, 26 января.

Цистерна автомобиля не выдержала, в итоге началась утечка топлива, однако спасатели сумели быстро ее устранить. 

Как сообщили в пресс-службе МЧС, в аварии никто не пострадал, окружающей среде сейчас ничего не угрожает.



На месте продолжают работать оперативные службы. транспортное средство подняли с помощью автокрана. Движение на трассе не перекрывали. Причины произошедшего выясняются.

Ранее сообщалось о том, что в Уфе в массовой аварии с участием автобуса и такси пострадал человек. По предварительным данным, столкнулись «ВАЗ-2104», пассажирский автобус «Некст» и «Киа Рио». 

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Источник: proural.info
Фото: ГИБДД по Башкирии
Теги: Уфа происшествия Уфа авария в Уфе
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