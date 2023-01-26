Под Уфой перевернулся бензовоз
14:10, 26 янв 2023
На трассе Уфа — Оренбург у деревни Ушаково вылетел в кювет бензовоз с дизельным топливом. Инцидент произошел этим утром, 26 января.
Цистерна автомобиля не выдержала, в итоге началась утечка топлива, однако спасатели сумели быстро ее устранить.
Как сообщили в пресс-службе МЧС, в аварии никто не пострадал, окружающей среде сейчас ничего не угрожает.
На месте продолжают работать оперативные службы. транспортное средство подняли с помощью автокрана. Движение на трассе не перекрывали. Причины произошедшего выясняются.
Ранее сообщалось о том, что в Уфе в массовой аварии с участием автобуса и такси пострадал человек. По предварительным данным, столкнулись «ВАЗ-2104», пассажирский автобус «Некст» и «Киа Рио».
Источник:
proural.info
Фото: ГИБДД по Башкирии
Читайте также
Происшествия в Башкирии
В Уфе в массовой аварии с участием автобуса и такси пострадал человек
Происшествия в Башкирии
На трассе Октябрьский - Туймазы опрокинулся бензовоз
Общество в Башкирии / Происшествия в Башкирии
В Башкирии фура протаранила пассажирский автобус
Происшествия в Башкирии
Авария в Белорецком районе: на трассе Уфа-Инзер-Белорецк перевернулся и загорелся бензовоз