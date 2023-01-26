Вооруженный ножом житель Белорецка загнал продавца супермаркета на склад

14:52, 26 янв 2023

Полиция собирается передать в прокуратуру для утверждения обвинения дело 27-летнего жителя Белорецка, который угрожал ножом работникам «Монетки». Инцидент произошел в декабре, а запись с камер видеонаблюдения супермаркета разлетелась по соцсетям.







Пьяный посетитель магазина взял с полки пакет молока, открыл его, выпил и поставил на место. Все это заметил 18-летний продавец, попросивший оплатить товар, однако в ответ неадекватный горожанин вытащил нож. Спугнув парня, нетрезвый мужчина вышел из супермаркета, однако вскоре вернулся, так как забыл в камере хранения свои вещи.



На место тем временем вызвали полицию. Пока неадекват ругался с персоналом, к магазину уже подоспели стражи порядка, которые скрутили буйного белоречанина и увезли.





Уже в отделе смелость мужчины куда-то улетучилась: перед сотрудниками полиции он раскаялся и уверил, что даже не собирался обижать продавцов, а нож ему нужен был, только чтобы «припугнуть» сотрудников. Тем не менее от уголовного дела за угрозы убийством это не спасло.



После утверждения обвинительного акта дело передадут в суд.

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Фото: скриншот видео