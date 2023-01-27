В Краснокамском районе Башкирии бензовоз опрокинулся в кювет

09:51, 27 янв 2023

Сегодня в Краснокамском районе зарегистрировано опрокидывание грузовика с опасным грузом.



Сегодня, 27 января, на 55 км автодороги Дюртюли-Нефтекамск 36-летний житель Кармаскалинского района, управляя бензовозом "Скания", совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием.







В результате ДТП пострадавших нет. Известно, что автомобиль перевозил 23 тонны дизельного топлива. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и другие экстренные службы. Со слов водителя, он заснул за рулём. Подробности уточняются.



Ранее сообщалось о том, что бывшего зама главы Краснокамского района Башкирии будут судить за получение взятки.

Читайте также: Под Уфой перевернулся бензовоз

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Источник: ГИБДД по Башкирии

Фото: ГИБДД по Башкирии