Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В Абзелиловском районе Башкирии в ДТП пострадали водитель и пассажир Daewoo Nexia

В Абзелиловском районе Башкирии в ДТП пострадали водитель и пассажир Daewoo Nexia

12:01, 28 янв 2023

Днем, 27 января, в Абзелиловском районе Башкирии в ДТП пострадали два человека. Об этом рассказал в своем телеграм-канале Владимир Севастьянов.

Авария случилась на дороге Стерлитамак-Белорецк-Магнитогорск. 45-летний житель Челябинской области за рулем Citroen C4, двигаясь со стороны Магнитогорска в направлении Белорецка, предположительно выехал на «встречку» и столкнулся Daewoo Nexia. В результате произошедшего 44-лтений «Нексии» и его 45-летний пассажир получили травмы, обоих госпитализировали.



В настоящее время по факту произошедшего ведется разбирательство.

Ранее сообщалось о том, что ФСБ задержала жителя Абзелиловского района Башкирии, который хранил дома взрывчатку и оружие (ВИДЕО) 

Читайте также:

Cтали известны подробности ДТП с фурой в Кармаскалинском районе Башкирии (ВИДЕО)
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Абзелиловский район происшествия ДТП
Читайте также

Авария в Абзелиловском районе: водитель на Daewoo Nexia погиб, столкнувшись со встречным грузовиком МAN
Происшествия в Башкирии
Авария в Абзелиловском районе: водитель на Daewoo Nexia погиб, столкнувшись со встречным грузовиком МAN
В Гафурийском районе в ДТП двух легковых авто пострадали 6 человек
Происшествия в Башкирии
В Гафурийском районе в ДТП двух легковых авто пострадали 6 человек
В Белорецком районе произошла страшная авария двух грузовиков
Общество в Башкирии / Происшествия в Башкирии
В Белорецком районе произошла страшная авария двух грузовиков
Авария в Уфе: на улице Комарова столкнулись две встречные Daewoo Nexia
Происшествия в Башкирии
Авария в Уфе: на улице Комарова столкнулись две встречные Daewoo Nexia


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: