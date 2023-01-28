Под Уфой столкнулись две легковушки и фура, пострадала пенсионерка

15:47, 28 янв 2023

В Уфимском районе произошла авария с участием грузовой фуры Renault Magnum и двух легковых автомобилей Chevrolet Lacetti и Chevrolet Epica. Об этом сегодня, 28 января, сообщили в ГИБДД по Башкирии. Авария произошла сегодня на 1453-м километре трассы М-5.







— Пострадала 61-летняя пассажирка Lacetti, — сообщили в ведомстве. — С травмами она обратилась в медучреждение. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Подробности уточняются. По факту ДТП начато разбирательство.



Ранее сообщалось о том, что в Орджоникидзевском районе Уфе водитель иномарки сбила на пешеходном переходе пешехода. Об этом рассказала пресс-служба Госавтоинспекции столицы Башкирии.

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Фото: ГИБДД по РБ