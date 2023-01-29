Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В Белорецком районе Башкирии лоб в лоб столкнулись УАЗ "Патриот" и ВАЗ-2109

В Белорецком районе Башкирии лоб в лоб столкнулись УАЗ "Патриот" и ВАЗ-2109

18:09, 29 янв 2023

Сегодня днем в экстренные службы поступило сообщение о ДТП на автодороге  "Белорецк-Отнурок" Белорецкого района

На месте ДТП работают спасатели Госкомитета РБ по ЧС, медики, полиция. 

Произошло лобовое касательное столкновение автомобилей УАЗ "Патриот" и ВАЗ-2109. Количество участников ДТП - 5 человек, в автомобиле УАЗ «Патриот» пострадавших нет. 



Водитель ВАЗ-2109 получила тяжёлые телесные повреждения, спасателями проведено деблокирование, передали сотрудникам скорой медицинской помощи. Двое пассажиров ВАЗ-2109 получили лёгкие телесные повреждения, оказана первая помощь. 

Ранее сообщалось о том, что в Белорецке водитель выезжая с парковки сбил пенсионерку.

Читайте также:

Под Уфой столкнулись две легковушки и фура, пострадала пенсионерка
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.bashinform.ru
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Белорецкий район происшествия ДТП
Читайте также

Авария в Учалинском районе: столкнулись ВАЗ-2109 и грузовик МАЗ
Происшествия в Башкирии
Авария в Учалинском районе: столкнулись ВАЗ-2109 и грузовик МАЗ
Авария в Белорецке: три человека пострадали в лобовом столкновении «ВАЗ-2115» и «Renault Logan»
Происшествия в Башкирии
Авария в Белорецке: три человека пострадали в лобовом столкновении «ВАЗ-2115» и «Renault Logan»
В Белорецком районе автобус с детьми попал в аварию: погиб пассажир легкового авто
Происшествия в Башкирии
В Белорецком районе автобус с детьми попал в аварию: погиб пассажир легкового авто
В Башкирии столкнулись ВАЗ-2109 и пассажирский автобус ПАЗ
Происшествия в Башкирии
В Башкирии столкнулись ВАЗ-2109 и пассажирский автобус ПАЗ


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: