В Белорецком районе Башкирии лоб в лоб столкнулись УАЗ "Патриот" и ВАЗ-2109

18:09, 29 янв 2023

Сегодня днем в экстренные службы поступило сообщение о ДТП на автодороге "Белорецк-Отнурок" Белорецкого района.



На месте ДТП работают спасатели Госкомитета РБ по ЧС, медики, полиция.



Произошло лобовое касательное столкновение автомобилей УАЗ "Патриот" и ВАЗ-2109. Количество участников ДТП - 5 человек, в автомобиле УАЗ «Патриот» пострадавших нет.







Водитель ВАЗ-2109 получила тяжёлые телесные повреждения, спасателями проведено деблокирование, передали сотрудникам скорой медицинской помощи. Двое пассажиров ВАЗ-2109 получили лёгкие телесные повреждения, оказана первая помощь.



Ранее сообщалось о том, что в Белорецке водитель выезжая с парковки сбил пенсионерку.

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Фото: ГИБДД по РБ