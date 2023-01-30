В Сибае двое детей оказались запертыми в квартире

09:11, 30 янв 2023

Жительница Сибая, вернувшаяся домой с работы, не смогла открыть входную дверь. В квартире оказались запертыми двое ее детей девяти и десяти лет.



Оказалось, что заклинило замок. Женщина вызвала спасателей, которые быстро среагировали и прибыли на помощь. Прибывшие сотрудники госкомитета РБ по ЧС с помощью аварийно-спасательного инструмента открыли входную металлическую дверь.







Мать двоих детей поблагодарила сибайских спасателей за оперативную помощь.



- Я не знала, что служба спасения реагирует так быстро, - сказала она.



Ранее сообщалось о том, что в СВО погиб боец ЧВК «Вагнер» из Башкирии, который был судим за убийство и разбой.

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Фото: Госкомитет РБ по ЧС