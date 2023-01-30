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В Сибае двое детей оказались запертыми в квартире

В Сибае двое детей оказались запертыми в квартире

09:11, 30 янв 2023

Жительница Сибая, вернувшаяся домой с работы, не смогла открыть входную дверь. В квартире оказались запертыми двое ее детей девяти и десяти лет.

Оказалось, что заклинило замок. Женщина вызвала спасателей, которые быстро среагировали и прибыли на помощь. Прибывшие сотрудники госкомитета РБ по ЧС с помощью аварийно-спасательного инструмента открыли входную металлическую дверь.



Мать двоих детей поблагодарила сибайских спасателей за оперативную помощь.

- Я не знала, что служба спасения реагирует так быстро, - сказала она.

Ранее сообщалось о том, что в СВО погиб боец ЧВК «Вагнер» из Башкирии, который был судим за убийство и разбой.

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Источник: www.sobkor02.ru
Фото: Госкомитет РБ по ЧС
Теги: Сибай происшествия
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