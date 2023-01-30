В Сибае двое детей оказались запертыми в квартире

Жительница Сибая, вернувшаяся домой с работы, не смогла открыть входную дверь. В квартире оказались запертыми двое ее детей девяти и десяти лет.
Оказалось, что заклинило замок. Женщина вызвала спасателей, которые быстро среагировали и прибыли на помощь. Прибывшие сотрудники госкомитета РБ по ЧС с помощью аварийно-спасательного инструмента открыли входную металлическую дверь.
Мать двоих детей поблагодарила сибайских спасателей за оперативную помощь.
- Я не знала, что служба спасения реагирует так быстро, - сказала она.