В Уфе из-за пожара в жилом доме эвакуировали 18 человек

09:23, 30 янв 2023

В Уфе сегодня в 01:48 поступило сообщение о возгорании жилого четырехкватирного двухэтажного дома на улице Запатоцкого. Об этом сообщает МЧС Башкирии.



Всего было эвакуировано 18 человек, в том числе из соседних домов, которые расположены близко к месту пожара.



Открытое горение ликвидировано в 03:05. Информации по погибшим и пострадавшим не поступало. Причина пожара устанавливается.



Ранее сообщалось о том, что на улице 50 лет СССР камера домофона записала двоих парней в неадекватном состоянии. Со слов местных жителей, оба находились под влиянием сильных веществ.



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Фото: МЧС по РБ