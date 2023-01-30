В Уфе из-за пожара в жилом доме эвакуировали 18 человек
09:23, 30 янв 2023
В Уфе сегодня в 01:48 поступило сообщение о возгорании жилого четырехкватирного двухэтажного дома на улице Запатоцкого. Об этом сообщает МЧС Башкирии.
Всего было эвакуировано 18 человек, в том числе из соседних домов, которые расположены близко к месту пожара.
Открытое горение ликвидировано в 03:05. Информации по погибшим и пострадавшим не поступало. Причина пожара устанавливается.
Ранее сообщалось о том, что на улице 50 лет СССР камера домофона записала двоих парней в неадекватном состоянии. Со слов местных жителей, оба находились под влиянием сильных веществ.
Источник:
gorobzor.ru
Фото: МЧС по РБ
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