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В Баймакском районе Башкирии по вине нетрезвого водителя пострадала пенсионерка

В Баймакском районе Башкирии по вине нетрезвого водителя пострадала пенсионерка

10:26, 30 янв 2023

Около пяти часов дня в Баймакском районе на 15 км автодороги Баймак-Первомайское 51-летний житель Хайбуллинского района за рулём "Шевроле Нива" допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием.

В результате ДТП 73-летняя мать водителя получила травмы. Освидетельствование водителя показало наличие 1,783 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.



Со слов мужчины, он употребил горячительное после ДТП. Начато разбирательство.

Ранее сообщалось о том, что в Баймакском районе Башкирии нетрезвый житель угнал машину своего приятеля. Предварительно установлено, что на угнанном автомобиле он планировал добраться домой, так как устал ждать отлучившегося друга. 

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Источник: ГИБДД по Башкирии
Фото: скриншот видео
Теги: Баймакский район происшествия ДТП
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