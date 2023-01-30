В Баймакском районе Башкирии по вине нетрезвого водителя пострадала пенсионерка
10:26, 30 янв 2023
Около пяти часов дня в Баймакском районе на 15 км автодороги Баймак-Первомайское 51-летний житель Хайбуллинского района за рулём "Шевроле Нива" допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием.
В результате ДТП 73-летняя мать водителя получила травмы. Освидетельствование водителя показало наличие 1,783 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.
Со слов мужчины, он употребил горячительное после ДТП. Начато разбирательство.
Ранее сообщалось о том, что в Баймакском районе Башкирии нетрезвый житель угнал машину своего приятеля. Предварительно установлено, что на угнанном автомобиле он планировал добраться домой, так как устал ждать отлучившегося друга.
Источник: ГИБДД по Башкирии
Фото: скриншот видео
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