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В Белорецком районе Башкирии задержали мужчину, который угрожал жене расправой

В Белорецком районе Башкирии задержали мужчину, который угрожал жене расправой

11:45, 30 янв 2023

Житель Учалинского района предстанет перед судом за угрозу убийством своей жене. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РБ.



Ночью в Белорецком районе поступило сообщение о семейном скандале с рукоприкладством. Прибывшие полицейские установили, что 33-летний мужчина поссорился с женой, и в какой-то момент набросился на супругу. Накинув на ее шею пояс, он стал душить и высказывать угрозы физической расправы.

26-летняя женщина пыталась громко шуметь, чтобы соседи вызвали полицию, но это сделал сам подозреваемый, побоявшись, что действительно может убить жену.


По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый признал свою вину частично, но воспользовался законным правом не давать показания. Мужчина находится под подпиской о невыезде.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Подозреваемому грозит до двух лет тюрьмы.

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Источник: gorobzor.ru
Теги: происшествия Белорецкий район
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