12:30, 30 янв 2023

Сегодня утром, 30 января, в Уфе пассажирский автобус врезался в дом Якушевых. Об этом в своем телеграм-канале рассказал региональной Госавтоинспекции Владимир Севастьянов.



Авария случилась на перекрестке улиц Цюрупы и Достоевского. Согласно предварительной информации, здесь произошло столкновение два пассажирских автобуса «Лотос» и НефАЗ, после которого последний врезался объект культурного наследия – дом Якушевых.







Региональное МЧС сообщило, что в резульатте произошедшего никто не погиб, однако три человека получили травмы. В настоящее время на месте ЧП проводится медицинский осмотр. Один из пассажиров доставлен в больницу.



Ранее сообщалось о том, что В Уфе из-за пожара в жилом доме эвакуировали 18 человек.

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Фото: ГИБДД по Башкирии