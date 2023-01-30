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В Уфе задержали подозреваемого в кражах и поджоге автомобилей

В Уфе задержали подозреваемого в кражах и поджоге автомобилей

13:59, 30 янв 2023

В Уфе полиция задержала подозреваемого в кражах и поджоге автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Башкирии.

Ночью 25 января во дворе дома по улице Калинина сгорел ВАЗ-2112, владельцем являлся 22-летний местный житель. Сумма ущерба, по предварительным данным, составила 150 тысяч рублей.



Изучив записи с камер видеонаблюдения, стражи порядка установили личность подозреваемого, им оказался 28-летний ранее судимый уфимец. Он рассказал, что в тот вечер, будучи пьян, проник в автомобиль ВАЗ-21099 в Орджоникидзевском районе. Он украл аккумулятор, буксировочный трос, мультиметр и ящик с инструментами. Похищенное злоумышленник спрятал в засыпанную снегом «четырнадцатую», припаркованную в соседнем дворе.


После этого молодой человек вскрыл «двенадцатую». Вытащив из нее магнитолу, он поджег чехлы сидений. Увидев, что машина горит, он позвонил в экстренные службы и сбежал.

Правоохранители возбудили уголовное дело. Похищенное уже изъяли и скоро вернут законному владельцу.

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Источник: proural.info
Фото: МВД по РБ
Теги: Уфа происшествия Уфа
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